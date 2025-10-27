Contributo di solidarietà dal 4 novembre riaprirà la piattaforma per erogare altri 10 milioni di euro

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaprirà martedì 4 novembre, alle 12, la piattaforma per il contributo di solidarietà, la misura del governo regionale erogata da Irfis e destinata ai cittadini in difficoltà finanziarie. Attraverso il portale gli aventi diritto potranno caricare fino alle 17 del 4 dicembre il documento di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

