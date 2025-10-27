Contributo banche Tajani | La norma non si cambia c’è un accordo generale di tutti

27 ott 2025

Sul tema dell'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il leader dell'Ungheria, Viktor Orban. Tajani ha sostenuto che non conti nulla il fatto che "la pensiamo diversamente sull'Europa", in quanto il dialogo deve essere aperto e franco con chiunque, anche con chi non appartiene allo stesso schieramento politico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

