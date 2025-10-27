Contrabbando di supercar Ferrari Purosangue da 700mila euro sequestrata

Genova, 27 ottobre 2025 - Ha tentato di far sbarcare al porto di Genova una Ferrari Purosangue del valore di 700mila euro, con targa emiratina, senza il dovuto pagamento di Iva e relativi dazi. Per questo motivo la Guardia di Finanza e l' Agenzia delle dogane e dei monopoli del capoluogo ligure ha sequestrato l'auto e denunciato il conducente, un cittadino francese, per il reato di contrabbando aggravato. La supercar su un traghetto proveniente da Tunisi, un francese alla guida . Il tutto è accaduto l'altro giorno quando su un traghetto proveniente da Tunisi e arrivato al Terminal Colombo di Genova, è stata sbarcata una Ferrari Purosangue, con targa emiratina, da oltre mezzo milione di euro, di un conducente di nazionalità francese.

