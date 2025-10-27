Continuità territoriale e apertura alle scuole rinnovato il Protocollo tra Comune e Banca del Tempo-Zancle Solidale
Approvato dalla Giunta comunale il rinnovo del Protocollo d'intesa con l'Associazone “Banca del Tempo-Zancle Solidale”. L'atto, proposto dall'assessore Liana Cannata, garantirà la prosecuzione di un'esperienza consolidata in città proseguendo nel solco della continuità per i prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Il 9 novembre è l’ultimo giorno utile per iscriversi al master di primo livello Infermieristica di famiglia e di comunità. Il master approfondisce il ruolo dell’infermieristica nel contesto territoriale, con attenzione alla promozione della salute, alla continuità assistenzi - facebook.com Vai su Facebook
Soriano, apertura scuole rinviata per sanificazione - Rimandata l’apertura delle scuole per la sanificazione degli edifici: una decisione che lascia perplessi considerata la tempistica da molti ritenuta discutibile SORIANO CALABRO – Il rientro a scuola, ... Da quotidianodelsud.it
Cosa manca nelle linee guida per la riapertura delle scuole? La Scuola - Sono queste, in sintesi, le linee guida apertura scuole che il Ministero dell’Istruzione sta per emanare. Si legge su giornalettismo.com
Anche ad Antrodoco si slitta l'apertura delle scuole al 24 settembre - Anche il Comune di Antrodoco si prepara a varare l'ordinanza per posticipare la riapertura delle scuole del territorio comunale al 24 settembre. Lo riporta ilmessaggero.it