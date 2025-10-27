Continassa Juve | ufficiale l’esonero di Tudor Brambilla in panchina contro l’Udinese E il nuovo allenatore sarà…

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Fatale la sconfitta contro la Lazio per Igor Tudor, esonerato questa mattina dalla Juventus. Contro l’Udinese in panchina salirà dalla Next Gen Massimo Brambilla, mentre per il ruolo di nuovo allenatore da qui a fine stagione i nomi sono tre: Spalletti (in pole position), Mancini e Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

