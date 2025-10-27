Continassa Juve | i bianconeri non sanno più vincere sconfitta anche con la Lazio Ora testa all’Udinese

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus è caduta anche contro la Lazio, rimediando la terza sconfitta di fila e l’ottava partita senza vincere. Ora testa all’Udinese. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

