Conte perde anche Anguissa | salta la Supercoppa e non solo

Il Napoli rischia di trovarsi con il centrocampo ridotto all’osso nelle prossime settimane. Oltre all’incognita . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte perde anche Anguissa: salta la Supercoppa e non solo

Approfondisci con queste news

L’Inter colpisce tre legni e deve arrendersi ancora alla sua bestia nera: Antonio Conte Il #Napoli torna primo! Conte ritrova la squadra, perde De Bruyne ma non perde tempo: battuta l’#Inter tra mille polemiche arbitrali ? #NapoliInter #SerieA #Conte #De - facebook.com Vai su Facebook

#NAPOLI, #CONTE PERDE ANCHE #MERETIl comunicato: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del - X Vai su X

Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso - 1 NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone) Milinkovic- Come scrive tuttomercatoweb.com

Napoli-Genoa 2-1, rimonta azzurra con Anguissa e Hojlund - Nella ripresa la musica cambia, Conte inserisce De Bruyne e Spinazzola e al 57' arriva il pareggio: cross di Spinazzola, Vasquez in ... Lo riporta adnkronos.com

Conte: "Prestazione da squadra vera. Ecco cosa ho detto al gol di Anguissa" - Finalmente, perché la partita l'avete vista tutti e sono le tipiche gare in cui corri un grande rischio di perderla. Come scrive corrieredellosport.it