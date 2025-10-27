Conte | Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera sulle banche

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, al termine della presentazione del libro di Rula Jebreal Genocidio, che si è svolta alla Camera dei Deputati, si è intrattenuto con i giornalisti per parlare della Legge di Bilancio e dei temi di più stretta attualità. L’ex presidente del Consiglio critica il governo per la mancanza di una tassazione degli extra profitti delle banche nella Legge di bilancio del governo Meloni, “mentre si scarica sui cittadini la pressione fiscale degli ultimi dieci anni”. Il leader 5 Stelle auspica “l’unione delle opposizioni su quattro proposte che abbiamo presentato”: aumento no tax area, aumento dell’assegno unico per i figli, misure per favorire la competitività delle imprese e aumento dei finanziamenti in sanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

conte nel governo volano stracci perch233 non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera sulle banche

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera sulle banche”

Contenuti che potrebbero interessarti

conte governo volano stracciConte: Manovra contro italiani nel governo volano stracci su banche - "Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera di fronte a 100 miliardi di euro di utili delle banche. Si legge su quotidiano.net

conte governo volano stracciConte, volano stracci sulle banche ma si investe per le armi - "Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera di fronte a 100 miliardi di utili delle banche, anzi hanno favorito anche il risiko bancario con una cordata ami ... Come scrive ansa.it

conte governo volano stracciVolano gli stracci fra 5Stelle e Lega, Appendino alzo zero su Conte, tutti contro Vannacci e Meloni gongola - Volano gli stracci fra 5Stelle e Lega, Appendino alzo zero su Conte, tutti contro Vannacci e Meloni? Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Governo Volano Stracci