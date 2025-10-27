Conte | Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera sulle banche

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, al termine della presentazione del libro di Rula Jebreal Genocidio, che si è svolta alla Camera dei Deputati, si è intrattenuto con i giornalisti per parlare della Legge di Bilancio e dei temi di più stretta attualità. L’ex presidente del Consiglio critica il governo per la mancanza di una tassazione degli extra profitti delle banche nella Legge di bilancio del governo Meloni, “mentre si scarica sui cittadini la pressione fiscale degli ultimi dieci anni”. Il leader 5 Stelle auspica “l’unione delle opposizioni su quattro proposte che abbiamo presentato”: aumento no tax area, aumento dell’assegno unico per i figli, misure per favorire la competitività delle imprese e aumento dei finanziamenti in sanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera sulle banche”

