Conte-Lautaro scintille a Napoli | quando il passato non passa mai

La partita Napoli–Inter è finita nel caos più che nel calcio. A infiammare la serata non è stato solo il gioco, ma la lite tra Antonio Conte e Lautaro Martínez, riaccendendo vecchie tensioni mai del tutto sopite tra i due. Tutto nasce da un contatto tra Dumfries e Olivera: un duello duro, ma apparentemente di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Conte-Lautaro, scintille a Napoli: quando il passato non passa mai

