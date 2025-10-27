Conte Lautaro da dove è nata la lite | arriva la rivelazione

Inter News 24 Conte Lautaro, le ultime sulla lite che ha coinvolto l’allenatore del Napoli e il capitano dell’Inter nell’ultima giornata di Serie A. DAZN ha anticipato un esclusivo contenuto del suo programma BordoCam, che sarà disponibile per gli utenti a partire da martedì, rivelando uno degli episodi più discussi della sfida Napoli Inter. L’alterco che ha coinvolto Antonio Conte e Lautaro Martinez nasce da un contrasto tra David Neres del Napoli e Denzel Dumfries dell’Inter. Durante il match, Neres entra in contatto con Dumfries, con Conte che, con un sorriso sardonico, invita l’olandese a restare in piedi. 🔗 Leggi su Internews24.com

