Conte Lautaro da dove è nata la lite | arriva la rivelazione
Inter News 24 Conte Lautaro, le ultime sulla lite che ha coinvolto l’allenatore del Napoli e il capitano dell’Inter nell’ultima giornata di Serie A. DAZN ha anticipato un esclusivo contenuto del suo programma BordoCam, che sarà disponibile per gli utenti a partire da martedì, rivelando uno degli episodi più discussi della sfida Napoli Inter. L’alterco che ha coinvolto Antonio Conte e Lautaro Martinez nasce da un contrasto tra David Neres del Napoli e Denzel Dumfries dell’Inter. Durante il match, Neres entra in contatto con Dumfries, con Conte che, con un sorriso sardonico, invita l’olandese a restare in piedi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
"Meglio un Lautaro che invita Conte nel sottopassaggio che Simeone che non esulta per un gol decisivo alla sua ex squadra" - facebook.com Vai su Facebook
Scintille fra $Conte e Dumfries: “ , ?” Così nasce il faccia a faccia con Lautaro @DavideBernardi6 $BordoCam di $NapoliInter arriva domani su $DAZN! ? Un’anticipazione, nel corso di $Fuoriclasse con @DilettaLeotta - X Vai su X
Lite Lautaro-Conte, cosa si sono detti? L'attaccante: «Sei un cac***tto» e il tecnico risponde così - L'antipatia nata ai tempi dell'Inter è ancora viva tra i due. Segnala leggo.it
Lite Conte-Lautaro figlia di retaggi del passato nerazzurro del tecnico - Lautaro è un ottimo giocatore ma dal punto di vista umano forse non l'ho capito per. Si legge su tuttomercatoweb.com