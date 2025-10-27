Conte il retroscena sul postpartita di Napoli Inter | mentre rispondeva a Marotta era convinto che Chivu…

Inter News 24 Conte, il retroscena sul postpartita di Napoli Inter: mentre rispondeva a Marotta, era convinto che Chivu. Ecco cos’è successo al Maradona. Nemmeno le ore trascorse e la festa per il compleanno di Cristian Chivu sono riuscite a cancellare il fastidio e la tensione in casa Inter dopo la serata del Maradona. Al di là della sconfitta e del rigore contestato, a lasciare strascichi pesanti sono state le dichiarazioni al veleno dell’ex tecnico Antonio Conte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra non intende passare sopra alle affermazioni dell’allenatore del Napoli, considerate “molto gravi, sia nella forma che nel contenuto”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte, il retroscena sul postpartita di Napoli Inter: mentre rispondeva a Marotta, era convinto che Chivu…

Argomenti simili trattati di recente

Retroscena su Conte e De Bruyne - facebook.com Vai su Facebook

Appello ai veterani e nuovo patto: retroscena Conte-Napoli dopo il Psv - X Vai su X

Napoli-Inter, scintille Conte-Lautaro: cosa si sono urlati, il retroscena in nerazzurro - Urla, gestacci e offese: un brutto episodio che non nasce dal nulla ma affonda le radici nell'esperienza comune in nerazzurro. Riporta sport.virgilio.it

Retroscena Conte: l’equivoco che ha acceso la polemica con Marotta e Chivu - 1 si nasconderebbe un equivoco che ha portato Antonio Conte a fare quelle dichiarazioni contro Marotta e Chivu che tanto hanno irritato i nerazzurri. Scrive msn.com

Napoli-Inter, Conte replica a Marotta: "Mai chiesto ai presidenti di farmi da papà" - Le parole dell'allenatore del Napoli dopo il successo sull'Inter: "Loro sono venuti per ammazzarci, ma noi di morire non ne abbiamo voglia. Riporta sport.sky.it