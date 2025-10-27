Conte ha organizzato la riserva indiana contro l’Inter imponendo la propria legge in campo CorSera

Il Napoli ha vinto 3-1 contro l’Inter, rispondendo sul campo al fallimento in Champions di pochi giorni prima contro il Psv in Olanda. Antonio Conte riesce a trovare una quadra e anche a togliersi qualche sassolino dalle scarpe contro la sua ex squadra. L’approccio di Conte a Napoli-Inter. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive: “Furbizia e intelligenza, doti applicate anche alla tattica, consentono ad Antonio Conte di saltare la staccionata più alta e rimettere il Napoli al centro del dibattito, dentro e fuori dal campo. Di riposizionarlo, soprattutto, in vetta alla classifica insieme con la Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

