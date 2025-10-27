Conte è stato rieletto presidente del M5s il risultato più scontato del mondo

Giuseppe Conte resta alla guida del Movimento 5 Stelle. La conferma è arrivata al termine delle votazioni online concluse nel pomeriggio di domenica 27 ottobre: su 101.783 iscritti aventi diritto hanno partecipato in 59.720, pari al 58,67 per cento, e ben 53.353 hanno espresso il loro “sì” alla riconferma dell’ex presidente del Consiglio, contro 6.367 contrari. Risultato: un plebiscito interno con l’89,3 per cento dei consensi, comunicato ufficialmente dal Movimento 5 stelle sulla propria pagina Facebook. Per Conte, che guiderà il Movimento almeno altri quattro anni, si tratta di una prova di forza più politica che elettorale: era infatti l’unico candidato in corsa, dopo che le candidature alternative – inizialmente settantasette – sono state progressivamente escluse dal Comitato di Garanzia per mancanza dei requisiti o del numero minimo di firme necessarie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Conte è stato rieletto presidente del M5s, il risultato più scontato del mondo

