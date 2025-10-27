Conte e Fico | Impresentabili andati via Poi l' elogio di Cesaro jr

Un teatro Troisi gremito, tanto da generare qualche protesta da chi non è riuscito a entrare. È questa l'accoglienza che il popolo 5 Stelle di Napoli ha riservato a Giuseppe Conte e a Roberto Fico. I due hanno aperto insieme la campagna elettorale per le prossime regionali (si vota il 23 e 24. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

