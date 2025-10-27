Conte da ridere | festeggia la sua vittoria da candidato unico col 50% di astenuti Toninelli lo sfotte | Una farsa
“Grazie a tutta la comunità del MoVimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!”, ha festeggiato ieri sera Giuseppe Conte, confermato presidente del M5S con 53.353 preferenze. Una clamorosa vittoria scontatissima, nel senso che da candidato unico perdere sarebbe stato difficile: peccato che un grillino su due non abbia votato. L’affluenza on line, si legge nel comunicato diffuso sul sito ufficiale del movimento, si è fermata al 58,67% degli aventi diritto, quindi hanno votato 59. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
