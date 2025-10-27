Consumo di suolo smog vivibilità | comitati riuniti in marcia per ridare dignità ai quartieri di Verona
Nata per iniziativa del Comitato Sacra Famgilia, ha avuto luogo sabato nel quartiere di Verona la marcia che ha visto riunite associazioni, comitati e gruppi per manifestare il dissenso per una situazione che tocca più aree cittadine: inquinamento, eccessivo consumo di suolo e conseguente calo di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
