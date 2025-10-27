Tempo di lettura: 4 minuti Si è conclusa la V edizione del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. La tre giorni, voluta fortemente dal Presidente Nazzareno Orlando e dal Direttore Giuseppe Ilario, si è tenuta al Teatro San Vittorino con una grande partecipazione di pubblico. Questa edizione, che ha preso il via il 24 ottobre, ha proposto una serie di eventi, tutti dedicati alla Canzone Napoletana, che hanno interessato diversi ambiti artistici. Nella prima giornata, ha avuto luogo la presentazione del libro La canzone napoletana in radio – Storia, politica e programmazione musicale dal 1926 al 1952, firmato da Luigi Ottaiano e Nadia Sodano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conservatorio, si chiude con successo la V edizione del ‘Sannio Festival’