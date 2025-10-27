Conosci lo yoga ormonale?
Lo yoga ormonale è utile per affrontare i disturbi tipici della premenopausa e della menopausa. Lo yoga ormonale un programma messo a punto dalla psicoterapeuta e yogini brasiliana Dinah Rodrigue. Oltre ad essere un’attività fisica che aiuta a mantenersi in forma, lo yoga ormonale è una vera e propria terapia in grado di migliorare l’equilibrio ormonale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Talk + presentazione libro: yoga ormonale per la salute della donna - Ne parliamo con Carla Nataloni , curatrice dell'edizione italiana del libro che scrive: Lo yoga ormonale è “un’ondata di benessere” che mette in equilibrio gli ormoni delle donne di ogni età, è “un’on ... Si legge su lecceprima.it