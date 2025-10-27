Conio con Ferrari porta la blockchain sulle quattro ruote d’eccellenza

Ildenaro.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 27 ott. (askanews) – La blockchain al servizio dell’esperienza esclusiva Ferrari. E’ il progetto di Conio che si è alleato con il Cavallino Rampante, in una iniziativa che apre nuove strade per la proprietà digitale e la tokenizzazione. Il progetto entrerà nel vivo in concomitanza con l’inizio della stagione 2027 del World Endurance Championship (WEC), grazie all’integrazione di una sofisticata infrastruttura digitale in quella che già Ferrari offre ai propri clienti: un token digitale concede il diritto di partecipare in via esclusiva ad un’asta digitale privata per l’acquisto dell’iconica Ferrari 499P, modello che si è imposto per tre volte consecutive nella 24 Ore di Le Mans. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

conio ferrari porta blockchainConio offrirà servizi di blockchain ai soci di Ferrari Hyperclub - Conio, la fintech specializzata in soluzioni di blockchain ha siglato una partnership con Ferrari per aprire l'asta digitale per il modello 499P ai membri dell'Hyperclub di Maranello. Scrive ansa.it

conio ferrari porta blockchainConio con Ferrari porta la blockchain sulle quattro ruote d'eccellenza - La blockchain al servizio dell'esperienza esclusiva Ferrari. Riporta notizie.tiscali.it

conio ferrari porta blockchainConio insieme a Ferrari lanciano un progetto rivoluzionario: la blockchain entra nel mondo dell’eccellenza automobilistica - Una collaborazione senza precedenti tra la società fintech italiana Conio e la casa automobilistica di Maranello. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conio Ferrari Porta Blockchain