Congedo retribuito per assistere il tuo cane o gatto | cosa prevede la legge

Il diritto di prendersi cura dei propri animali domestici durante l'orario di lavoro è sempre più al centro del dibattito: dalla sentenza della Cassazione del 2018 alla proposta di legge che introduce permessi retribuiti per malattia, cure veterinarie o decesso degli animali domestici.La sentenza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

