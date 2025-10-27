Congedo retribuito per assistere il tuo cane o gatto | cosa prevede la legge
Il diritto di prendersi cura dei propri animali domestici durante l'orario di lavoro è sempre più al centro del dibattito: dalla sentenza della Cassazione del 2018 alla proposta di legge che introduce permessi retribuiti per malattia, cure veterinarie o decesso degli animali domestici.La sentenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
