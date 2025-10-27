Conferenza stampa Sarri post Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del tecnico dopo la vittoria contro i bianconeri.. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juve. Le sue parole. LA CRONACA DI LAZIO JUVE VITTORIA – « Abbiamo fatto otto punti in quattro partite affrontando Atalanta e Juventus da quando siamo in emergenza. Abbiamo risposto con carattere e momenti di buon calcio, è chiaro che c’è da migliorare. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, andare in vantaggio dopo nove minuti ci ha concesso spazi per essere pericolosi, specialmente nel secondo tempo avevamo spazi e abbiamo sofferto pochissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Sarri post Lazio Juve: «Contenti di vincere contro tutte le grandi squadre, non ci interessa la Juventus. Mancato rosso a McKennie? Forte sensazione di incaz****ra»