Conferenza stampa Sarri post Lazio Juve | Contenti di vincere contro tutte le grandi squadre non ci interessa la Juventus Mancato rosso a McKennie? Forte sensazione di incaz****ra
Conferenza stampa Sarri post Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del tecnico dopo la vittoria contro i bianconeri.. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juve. Le sue parole. LA CRONACA DI LAZIO JUVE VITTORIA – « Abbiamo fatto otto punti in quattro partite affrontando Atalanta e Juventus da quando siamo in emergenza. Abbiamo risposto con carattere e momenti di buon calcio, è chiaro che c’è da migliorare. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, andare in vantaggio dopo nove minuti ci ha concesso spazi per essere pericolosi, specialmente nel secondo tempo avevamo spazi e abbiamo sofferto pochissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
