Conferenza stampa Locatelli post Lazio Juve | I risultati non sono all’altezza di questo club Rigore? L’arbitro mi ha detto che il VAR non lo ha richiamato e che non può inventarselo Non vedo similitudini con l’anno scorso

Conferenza stampa Locatelli post Lazio Juve: le dichiarazioni del capitano dopo la sconfitta dei bianconeri. Locatelli ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. TI ASPETTAVI QUESTA PRESTAZIONE – «Sinceramente no. Stiamo vivendo una situazione difficile e sarebbe ipocrita non ammetterlo, la squadra sta lavorando bene in settimana ma non riusciamo a trovare la chiave per fare meglio. Dobbiamo trovare la chiave». CAMBIAMENTI – « Non è un problema tattico, il nervosismo è legato al risultato qui a Roma e dovevamo cercare di recuperare la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

«I risultati non sono all'altezza di questo club. Rigore? L'arbitro mi ha detto che il VAR non lo ha richiamato e che non può inventarselo. Non vedo similitudini con l'anno scorso»