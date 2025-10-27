Conferenza stampa Juric alla vigilia di Atalanta Milan | Manca il gol ma la mentalità è giusta Tudor? Mi dispiace perché ha il dna da Juve Scamacca? Vorrei farlo giocare
Conferenza stampa Juric alla vigilia di Atalanta Milan. Le parole del tecnico della Dea che ha commentato la sfida, ma anche l’esonero del collega bianconero Alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la nona giornata di Serie A, Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha commentato la preparazione della squadra, gli infortuni e l’approccio alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Conferenza stampa in diretta dal PalaLeonessa A2A dopo la partita tra Germani Brescia e Acqua S.Bernardo Cantù. - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni lo aveva confidato a Trump: “Io non voglio mai parlare con la stampa italiana… meglio non prendere domande”. Detto, fatto. Oggi alla conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio, la legge più importante dell’anno, dopo due sole - X Vai su X
Atalanta, Juric: "Mi spiace per Tudor. Lui aveva il dna Juve" - Milan in programma per domani e valido per la nona giornata del campionao di Serie A. Da tuttojuve.com
Atalanta, Juric: "Allegri molto intelligente. Vogliamo giocarcela e contenere al meglio Modric e Leao" - Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Dea riportate da TMW: Come valuta l'esonero di Tudor ... Riporta milannews.it
Atalanta, Juric: “Tutto chiarito con Carnesecchi, ora conta ripartire e fare bene” - Milan, in programma martedì 27 ottobre alle 20:45 alla New Balance Arena ... Come scrive gianlucadimarzio.com