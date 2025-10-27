Conferenza stampa Gila post Lazio Juve | La mia reazione dopo il contatto con Conceicao è stata naturale C’era anche il rosso per McKennie…

Conferenza stampa Gila post Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del difensore dopo la vittoria contro i bianconeri. Mario Gila ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Juve, parlando anche del mancato rigore dato a Conceicao proprio per un fallo del difensore. VALORE DELLA VITTORIA – «L’importanza di questa partita è enorme, questi tre punti erano importantissimi perché ci danno la continuità dopo Bergamo dove abbiamo strappato un pareggio in una partita difficile. Stiamo ancora in emergenza e fare risultati così importanti ci danno molta grinta e positività». DISPERATO DOPO IL CONTATTO CON CONCEICAO – «Si, reazione naturalissima e basta (ride, ndr). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gila post Lazio Juve: «La mia reazione dopo il contatto con Conceicao è stata naturale. C’era anche il rosso per McKennie…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

RACCONTIAMO LA VERITÀ SULLA REPRESSIONE DI OGGI: CONFERENZA STAMPA IN SOLIDARIETÀ CON L3 COMPAGN3 ARRESTAT3- DOMANI ORE 11.30 MOSTRA D'OLTREMARE INGRESSO VIALE KENNEDY CONTRO LA CRIMINALIZZAZIONE D - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Meloni lo aveva confidato a Trump: “Io non voglio mai parlare con la stampa italiana… meglio non prendere domande”. Detto, fatto. Oggi alla conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio, la legge più importante dell’anno, dopo due sole - X Vai su X

Lazio, Gila sul mercato bloccato: "La società non ci ha aiutato tantissimo..." - Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus, il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato del mercato bloccato che quest'estate ha fermato la ... Lo riporta lalaziosiamonoi.it

Gila in conferenza: “Reazione al contatto con Conceicao? Naturalissima. C’era il rosso a McKennie” - Mario Gila ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. Come scrive tuttojuve.com

Conferenza Gila: "Sarri mi dà tantissimo. Sul contratto e sul rinnovo…" - Il fatto che sia venuto Sarri è vero che mi dà tantissimo in fase difensiva, è un allenatore che mi fa crescere molto per come lavora, mi sento bene con lui e ogni volta meglio. Scrive laziopress.it