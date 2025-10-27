Conferenza stampa Gila post Lazio Juve | La mia reazione dopo il contatto con Conceicao è stata naturale C’era anche il rosso per McKennie…

Conferenza stampa Gila post Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del difensore dopo la vittoria contro i bianconeri. Mario Gila ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Juve, parlando anche del mancato rigore dato a Conceicao proprio per un fallo del difensore. VALORE DELLA VITTORIA – «L’importanza di questa partita è enorme, questi tre punti erano importantissimi perché ci danno la continuità dopo Bergamo dove abbiamo strappato un pareggio in una partita difficile. Stiamo ancora in emergenza e fare risultati così importanti ci danno molta grinta e positività». DISPERATO DOPO IL CONTATTO CON CONCEICAO – «Si, reazione naturalissima e basta (ride, ndr). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

