Conferenza stampa Chivu pre Inter Fiorentina ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu pre Inter Fiorentina, come di consueto, il tecnico nerazzurro presenterà l’imminente sfida. Quando e dove parlerà. Il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, si prepara a rispondere alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida con la Fiorentina, in programma mercoledì 29 ottobre. La partita, valida per la 9ª giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 allo stadio San Siro, dopo la trasferta contro il Napoli. Dettagli della conferenza stampa. La conferenza stampa si terrà il giorno precedente, martedì 28 ottobre, alle 14:00, presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Fiorentina, ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro

