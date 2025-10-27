Conferenza stampa Allegri | Il VAR ha migliorato tantissime cose quando le cose diventano soggettive si creano discussioni Leao può fare 20-25 gol Su Tudor…

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Allegri: da Milanello il tecnico rossonero introduce la sfida di domani sera contro l’Atalanta di Juric Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, introduce in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro l’Atalanta. Ecco le parole raccolte il LIVE da Milannews24, vi proponiamo un estratto: MOMENTO DELLA SQUADRA – «Sapevamo che il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa allegri il var ha migliorato tantissime cose quando le cose diventano soggettive si creano discussioni leao pu242 fare 20 25 gol su tudor8230

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Allegri: «Il VAR ha migliorato tantissime cose, quando le cose diventano soggettive si creano discussioni. Leao può fare 20-25 gol. Su Tudor…»

Leggi anche questi approfondimenti

conferenza stampa allegri varConferenza stampa Allegri: «Il VAR ha migliorato tantissime cose, quando le cose diventano soggettive si creano discussioni. Leao può fare 20-25 gol. Su Tudor…» - Conferenza stampa Allegri: da Milanello il tecnico rossonero introduce la sfida di domani sera contro l’Atalanta di Juric Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, introduce in conferenza stampa la ... Riporta calcionews24.com

conferenza stampa allegri varMilan, domani c’è l’Atalanta. Allegri dalle 12 in conferenza stampa - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Come scrive tuttomercatoweb.com

conferenza stampa allegri varPolemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..." - Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima del match infrasettimanale contro l'Atalanta, toccando anche il tema. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Allegri Var