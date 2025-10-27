Confartigianato Palermo un seminario su gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
Ogni anno la Sicilia è colpita da oltre trentamila fulmini. Un fenomeno tanto spettacolare quanto pericoloso, che con la sua forza elettrostatica può compromettere gli impianti elettrici e mettere a rischio la sicurezza delle persone. Le sovratensioni indotte dalle scariche atmosferiche possono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Palermo, le sartorie cercano giovani qualificati ma non trovano nessuno under 30. Per colmare vuoto generazionale Confartigianato promuove un corso specifico di formazione Endofap. Come il lavoro artigiano diventa laboratorio di futuro - facebook.com Vai su Facebook
Confartigianato forma le nuove generazioni dei sarti di #Palermo https://mondopalermo.it/confartigianato-forma-le-nuove-generazioni-dei-sarti-di-palermo/… #Sicilia - X Vai su X
Confartigianato Palermo, un seminario su gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche - Un fenomeno tanto spettacolare quanto pericoloso, che con la sua forza elettrostatica può compromettere gli impianti elettrici e mettere a r ... Riporta palermotoday.it
Palermo. “Seminario sulla Fibra Ottica” Confartigianato promuove innovazione e formazione - Una tecnologia fondamentale non solo per la connessione domestica e aziendale, ma anche ... Si legge su libertasicilia.it
Serramenti ed efficienza energetica, all'Hotel Ibis Styles Palermo Cristal il seminario di Confartigianato - Le famiglie siciliane potrebbero risparmiare da 300 a 500 euro l’anno sulle spese di riscaldamento semplicemente installando serramenti moderni e ad alta efficienza energetica. Come scrive palermotoday.it