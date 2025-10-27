Confabitare chiede le dimissioni di Clancy | Fallimento sul tema casa

Gli episodi recenti, dallo sfratto di via Michelino all’occupazione in via Don Minzoni, hanno riportato Bologna al centro del dibattito nazionale sulla casa, mostrando una città dove domanda e offerta abitativa non si incontrano più.Da un lato ci sono famiglie, lavoratori e studenti che non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

