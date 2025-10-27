Condò | Il rigore di Napoli Inter è un paradosso di logico non c’è più nulla

Internews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha analizzato  quanto successo in  Napoli Inter. IL RIGORE DI NAPOLI INTER – Grava su tutto ciò un nuvolone arbitrale inesauribile nel farsi del male in modi sempre diversi, ultimo dei quali l’improvvido intervento del guardalinee di Napoli-Inter per segnalare un rigore che non c’era. Abituale un tempo, l’aiuto degli assistenti è sostanzialmente sparito da quando c’è la Var, com’è logico che sia: se qualcosa sfugge all’arbitro, la revisione video è una rete di protezione molto più sicura. 🔗 Leggi su Internews24.com

cond242 il rigore di napoli inter 232 un paradosso di logico non c8217232 pi249 nulla

© Internews24.com - Condò: «Il rigore di Napoli Inter è un paradosso, di logico non c’è più nulla»

Scopri altri approfondimenti

cond242 rigore napoli interMauro: “Il rigore determina Napoli-Inter”. Poi il botta e risposta con Franco Ordine - L'ex calciatore ha parlato della sfida tra l'Inter di Chivu e gli uomini di Conte e ha detto la sua sugli episodi della sfida ... Lo riporta msn.com

cond242 rigore napoli interNapoli-Inter, rigore su Di Lorenzo: il comunicato della società azzurra sulle parole di Bergonzi - Inter in seguito al rigore assegnato agli azzurri, poi trasformato da Kevin De Bruyne, dopo un fallo in area di rigore ai danni di Di Lorenzo. msn.com scrive

cond242 rigore napoli interDi Lorenzo-Bergonzi, polemica sul rigore in Napoli-Inter. L'ex arbitro: «Comportamento antisportivo», la replica del club: «Inaccettabile» - Il Napoli condanna l'espressione utilizzata da Bergonzi durante la Domenica Sportiva. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Rigore Napoli Inter