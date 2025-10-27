Condò | Il rigore di Napoli Inter è un paradosso di logico non c’è più nulla

Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha analizzato quanto successo in Napoli Inter. IL RIGORE DI NAPOLI INTER – Grava su tutto ciò un nuvolone arbitrale inesauribile nel farsi del male in modi sempre diversi, ultimo dei quali l’improvvido intervento del guardalinee di Napoli-Inter per segnalare un rigore che non c’era. Abituale un tempo, l’aiuto degli assistenti è sostanzialmente sparito da quando c’è la Var, com’è logico che sia: se qualcosa sfugge all’arbitro, la revisione video è una rete di protezione molto più sicura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Condò: «Il rigore di Napoli Inter è un paradosso, di logico non c’è più nulla»

