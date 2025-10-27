Concorso insegnanti PNRR3 | titolo sostegno vale sia per l’accesso che altro titolo TFA sostegno e Indire avranno lo stesso punteggio?

Concorso docenti PNRR3: se in possesso del relativo titolo ciascun candidato ai bandi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria potrà iscriversi per la procedura sostegno nonché far valere il titolo come punteggio per il concorso posto comune. Quanto vale e quando. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

https://www.orizzontescuola.it/come-compilare-correttamente-la-domanda-per-il-concorso-insegnanti-pnrr3-i-tre-consigli-chiave-pillole-di-question-time/ - facebook.com Vai su Facebook

Concorso insegnanti PNRR3, accesso con riserva per chi conseguirà abilitazione o titolo sostegno Indire entro 31 gennaio 2026 - X Vai su X

Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Scrive orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: titolo di accesso, riserve, altri titoli e preferenze. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso PNRR3: la puntata del Question Time del 18 ottobre 2025, ha avuto come ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Secondo orizzontescuola.it

Il concorso PNRR 3 è aperto anche ai Diplomati: prorogato al 2026 l’accesso con Diploma ai concorsi per Docenti - Il concorso PNRR 3 per docenti è aperto anche ai diplomati per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP). ticonsiglio.com scrive