Concorso insegnanti PNRR3 | titolo sostegno vale sia per l’accesso che altro titolo TFA sostegno e Indire avranno lo stesso punteggio?

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concorso docenti PNRR3: se in possesso del relativo titolo ciascun candidato ai bandi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria potrà iscriversi per la procedura sostegno nonché far valere il titolo come punteggio per il concorso posto comune. Quanto vale e quando. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

concorso insegnanti pnrr3 titoloConcorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Scrive orizzontescuola.it

concorso insegnanti pnrr3 titoloConcorso docenti PNRR3: titolo di accesso, riserve, altri titoli e preferenze. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso PNRR3: la puntata del Question Time del 18 ottobre 2025, ha avuto come ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Secondo orizzontescuola.it

concorso insegnanti pnrr3 titoloIl concorso PNRR 3 è aperto anche ai Diplomati: prorogato al 2026 l’accesso con Diploma ai concorsi per Docenti - Il concorso PNRR 3 per docenti è aperto anche ai diplomati per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP). ticonsiglio.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Concorso Insegnanti Pnrr3 Titolo