Concorsi docenti PNRR3 | domanda scadenza il 29 ottobre quali sono i motivi di ESCLUSIONE

Concorsi docenti PNRR3: scade il 29 ottobre 2025 ore 23:59 la presentazione della domanda di partecipazione al bando DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e al bando DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. Se in possesso dei requisiti per entrambi i bandi, si presentano due domande altrimenti solo una. Attenzione al pagamento del bollettino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

