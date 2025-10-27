Concorsi degustazioni e giro a cavallo | il programma della due giorni dedicata ai grani e ai melograni
Puntuale come ogni anno, nel secondo week-end di novembre torna a Oriolo dei Fichi, sulle prime colline di Faenza, “Grani e melograni”, la due giorni dedicata alla riscoperta di grani antichi, melograni e tradizioni contadine in programma. E, come sempre, grazie alla collaborazione con numerose. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondisci con queste news
Festa della Cinta Senese DOP, che si terrà il 26 e 27 ottobre 2025 tra le campagne toscane e l’Enoteca Italiana di Siena. Il programma: Domenica 26 ottobre – Trekking della Cinta Senese DOP nelle aziende agricole del territorio, con visite e degustazioni. Sar - facebook.com Vai su Facebook
I concorsi vanno per le lunghe: "Alla ripresa tanti supplenti. Poi seguirà il giro di valzer" - "Ci saranno, ma molti saranno docenti che non rimarranno tutto l’anno scolastico". Da ilrestodelcarlino.it