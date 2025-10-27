Concerto inaugurale della stagione sinfonica 2025 26 al Carlo Felice | ospiti Lü Jia ed Ettore Pagano
Giovedì 30 ottobre alle ore 20.00 il Teatro Carlo Felice di Genova inaugura la Stagione Sinfonica 202526 con un programma interamente dedicato alla musica francese di fine Ottocento e primo Novecento.Sul podio Lü Jia, tra i direttori cinesi più affermati sulla scena internazionale, alla guida. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
