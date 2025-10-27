'Anguilessia' - così si chiama su 'Instagram ' - è la tifosa del Milan ormai celebre per le sue canzoni sul Diavolo diffuse sui social. Si chiama "anguilessia" su Instagram, la tifosa del Milan diventata ormai celebre sui social per le canzoni dedicate ai rossoneri. Prima della gara contro il Pisa era a San Siro, improvvisando un concerto che ha subito rubato il cuore e le orecchie dei tifosi. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Con te è più bella Milano”: la tifosa-cantante del Milan che incanta San Siro