Con Sir Antonio Pappano al via la stagione del centenario dell’associazione siciliana Amici della Musica

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concerto che certamente si aggiungerà alla serie di serate storiche che in dieci decadi hanno costellato la programmazione dellAssociazione Siciliana Amici della Musica: al Politeama Garibaldi lunedì 3 novembre alle ore 20.45, ad inaugurare il cartellone che segna il 100° anno di attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Amici della Musica, il centenario a Palermo con Sir Antonio Pappano - L’Associazione Siciliana Amici della Musica, una delle più antiche e prestigiose istituzioni concertistiche italiane, celebra nel 2025 il suo ... Secondo livesicilia.it

sir antonio pappano viaL’Aquila, Sir Antonio Pappano e Luigi Piovano in concerto per l’80ª stagione della Barattelli - Sir Antonio Pappano, pianista, star mondiale, già direttore dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ... Come scrive laquilablog.it

A Antonio Pappano Premio Via Vittoria - E' Sir Antonio Pappano, Direttore Musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del Covent Garden di Londra, il vincitore della sesta edizione del "Premio Speciale Via ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sir Antonio Pappano Via