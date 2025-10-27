La Spezia, 27 ottobre 2025 - Un Halloween che fa rima con salute e sicurezza. È stata presentata questa mattina nella sede di Confartigianato alla Spezia da Micaela La Regina, direttrice SC Governo clinico e risk management di Asl 5, Andrea Ragazzini, presidente Lions Club La Spezia Host, Silvia Orlandini, area eventi Confartigianato La Spezia, 'Scherzetto al dolcetto' l’iniziativa promossa da Asl 5, realizzata con il supporto del Lions Club La Spezia Host e in collaborazione con Confartigianato La Spezia, per offrire un momento di festa accessibile a tutti i bambini, anche a quelli con esigenze alimentari particolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con 'Scherzetto al dolcetto' cioccolatini e caramelle gratis ai bambini