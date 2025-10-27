Con Nothing OS 4.0 saranno preinstallate anche alcune app di terze parti

Nothing ha reso noto che inizierà ad includere una selezione attentamente studiata di app e servizi di terze parti L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Con Nothing OS 4.0 saranno preinstallate anche alcune app di terze parti

Nothing OS 4.0 Beta arriva su Phone (3a) e (3a) Pro: ecco tutte le novità - L'update da 2,21 GB introduce nuove funzioni, scopriamole insieme. Secondo multiplayer.it

È iniziato il programma beta di Nothing OS 4.0 ma non per tutti - Al momento, pertanto, non sono supportati Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro ma probabilmente saranno inclusi con le prossime release. Da tuttoandroid.net

Addio interfaccia pulita: Nothing ci mette la pubblicità - 0 Open Beta per Phone 3a introduce "Lock Glimpse", una funzione che potrebbe mostrare pubblicità sulla schermata di blocco. Secondo msn.com