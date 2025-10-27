Con le Vie dei Tesori apre per la prima volta in assoluto il casellario americano dentro il Palazzo delle Poste
È un tesoro mai aperto al pubblico, il Casellario americano realizzato quando gli Alleati - arrivati nel 1943 nella Palermo bombardata - fecero del Palazzo delle Poste di via Roma il centro di coordinamento della corrispondenza militare in città e dove ancora sono racchiuse le 660 cassette. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Apre a Cattolica il pet store L’Isola dei Tesori. L’inaugurazione fissata per sabato 25 ottobre. Al taglio del nastro la sindaca Franca Foronchi - facebook.com Vai su Facebook
L’Hangar Dirigibili di Augusta apre al pubblico per tre weekend con Le Vie dei Tesori - L’Hangar, costruito in cemento armato tra il 1917 e il 1920 dalla Regia Marina, poco prima della fine della Prima Guerra mondiale, è considerato un capolavoro di ingegneria militare. Da siracusanews.it
Secondo weekend delle Vie dei Tesori a Marsala: percorsi tra memoria, vino e archeologia - La stanza dove Paolo Borsellino lavorò per oltre cinque anni, dall’agosto del 1986 al marzo del 1992, pochi mesi prima dell’attentato in via D’Amelio: quello studio con le sue carte, la scrivania, la ... Si legge su tp24.it
Vie dei tesori torna a Marsala tra archeologia, mare e memoria - In tre weekend, dall'11 al 26 ottobre, Marsala ospita la settima edizione delle Vie dei Tesori, partendo dal suo grande itinerario archeologico: un percorso che unisce il Parco di Lilibeo e i suoi ... Riporta ansa.it