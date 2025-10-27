Con l' arrivo del nuovo mese arrivano anche le date delle erogazioni INPS Il calendario di novembre però è influenzato dalla festività del 1° novembre e prevede alcuni slittamenti Una guida per orientarsi

I n un’Italia che si muove tra aumenti delle bollette, figli da crescere e progetti da realizzare, alla fine del mese, milioni di italiani tra pensionati, famiglie, disoccupati e beneficiari di sussidi, attendono i pagamenti dell’INPS per poterli inserire nel proprio budget mensile. Quest’anno, il calendario, però, comporta alcuni slittamenti. Vediamo, come non farsi trovare impreparati. Godersi la pensione all’estero? Ecco le mete più vantaggiose X Pensioni pagamenti INPS novembre 2025. Partiamo dalle pensioni: chi le riceve tramite accredito bancario o postale troverà l’importo disponibile a partire da lunedì 3 novembre e non dal primo del mese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

