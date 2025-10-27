Con l' arrivo del nuovo mese arrivano anche le date delle erogazioni INPS Il calendario di novembre però è influenzato dalla festività del 1° novembre e prevede alcuni slittamenti Una guida per orientarsi
I n un’Italia che si muove tra aumenti delle bollette, figli da crescere e progetti da realizzare, alla fine del mese, milioni di italiani tra pensionati, famiglie, disoccupati e beneficiari di sussidi, attendono i pagamenti dell’INPS per poterli inserire nel proprio budget mensile. Quest’anno, il calendario, però, comporta alcuni slittamenti. Vediamo, come non farsi trovare impreparati. Godersi la pensione all’estero? Ecco le mete più vantaggiose X Pensioni pagamenti INPS novembre 2025. Partiamo dalle pensioni: chi le riceve tramite accredito bancario o postale troverà l’importo disponibile a partire da lunedì 3 novembre e non dal primo del mese. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
Nuovo turno Scuola Nuoto in arrivo! Dal 17 novembre al 25 gennaio riparte un nuovo turno della Scuola Nuoto: un’occasione perfetta per crescere in acqua con tecnica, gioco e sicurezza. Ecco il calendario delle iscrizioni 27/10 – 02/11: conferme is - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo nuovo esame della patente, parola di Salvini - Matteo Salvini promette a breve una riforma di tutti gli esami per la patente: più moderni, semplici e vicini alla realtà della guida quotidiana ... Lo riporta virgilio.it
Pikmin 4, nuovo aggiornamento gratuito in arrivo: vediamo le novità - Il nuovo aggiornamento gratuito per Pikmin 4 arriva ufficialmente a novembre, portando con sé alcune novità tra nuovi livelli di difficoltà, foto e altro. Segnala gamesource.it
Nuovo contratto per gli infermieri, di quanto aumenta lo stipendio in busta paga e le altre novità - Attesa domani, 27 ottobre, la firma del nuovo Ccnl per il comparto Sanità, che include infermieri, ostetriche, Oss e altro personale sanitario non medico ... Come scrive fanpage.it