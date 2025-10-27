Con l’AI il traffico del mio sito è crollato del 25% Se chiudiamo amen vivrò di rendita con i soldi accumulati negli ultimi 20 anni | parla Aranzulla
“Internet sta cambiando, e con lei anche Aranzulla.it”. Così Salvatore Aranzulla, fondatore del sito di informatica più noto d’Italia, ha descritto la trasformazione che sta attraversando il web dopo l’arrivo dell’intelligenza artificiale. In un’intervista a Fanpage.it, il guru del web ha spiegato che il modello di business tra bigtech e siti di informazione non è più sostenibile: “ Per anni è esistito un patto implicito tra Google e chi pubblica testi online. Noi offrivamo contenuti gratuiti e Google portava traffico. In cambio si monetizzava con la pubblicità o con i link di affiliazione. Quel meccanismo – ha aggiunto – non regge più”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Con l’AI il traffico del mio sito è crollato del 25%. Se chiudiamo amen, vivrò di rendita con i soldi accumulati negli ultimi 20 anni”: parla Aranzulla - Il noto esperto tech spiega come l'intelligenza artificiale sta cambiando il modello di business dell'informazione online ... ilfattoquotidiano.it scrive
Aranzulla a Fanpage.it: “Con l’IA il mio sito perde il 25%. Io vivo di rendita ma c’è un problema per tutti” - Negli ultimi 20 anni ha aiutato milioni di utenti a muoversi nel mondo della tecnologia. fanpage.it scrive