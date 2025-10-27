Con la scarpa robotica inizia l’era della camminata assistita

Repubblica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un prototipo sviluppato da Nike con una startup del Mit, battezzato Amplifiy, consente di aumentare l’andatura di circa il 10-15%, grazie a un motore elettrico ultraleggero posizionato alla caviglia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

con la scarpa robotica inizia l8217era della camminata assistita

© Repubblica.it - Con la scarpa robotica inizia l’era della camminata assistita

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Scarpa Robotica Inizia L8217era