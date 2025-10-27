Con la promozione di Bugonia l' attrice ha cambiato direzione | dal rigore dei look del passato allo charm dei capi quotidiani Un nuovo corso che segna la nascita di una stella di stile hollywoodiana

Stessa stylist, stessi brand, ma un nuovo look. Emma Stone evolve nel segno di un’eleganza più disinvolta, tra red carpet sofisticati e look quotidiani costruiti su capi semplici ma impeccabili. Da musa di Louis Vuitton a interprete di un nuovo stile personale personale, Emma Stone sta vivendo una nuova primavera nel suo guardaroba. E convince. Rimasta fedele a Petra Flannery, la stylist che la segue dal 2011, e al legame con Louis Vuitton sui red carpet, i look dell’attrice hanno però assunto una nuova direzione: meno rigidi, più spontanei, con un’attenzione crescente ai dettagli e alle tendenze. 🔗 Leggi su Amica.it

Con la promozione di Bugonia, l'attrice ha cambiato direzione: dal rigore dei look del passato allo charm dei capi quotidiani. Un nuovo corso che segna la nascita di una stella (di stile) hollywoodiana

