Stessa stylist, stessi brand, ma un nuovo look. Emma Stone evolve nel segno di un’eleganza più disinvolta, tra red carpet sofisticati e look quotidiani costruiti su capi semplici ma impeccabili. Da musa di Louis Vuitton a interprete di un nuovo stile personale personale, Emma Stone sta vivendo una nuova primavera nel suo guardaroba. E convince. Rimasta fedele a Petra Flannery, la stylist che la segue dal 2011, e al legame con Louis Vuitton sui red carpet, i look dell’attrice hanno però assunto una nuova direzione: meno rigidi, più spontanei, con un’attenzione crescente ai dettagli e alle tendenze. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con la promozione di Bugonia, l'attrice ha cambiato direzione: dal rigore dei look del passato allo charm dei capi quotidiani. Un nuovo corso che segna la nascita di una stella (di stile) hollywoodiana