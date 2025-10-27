Comunicato Stampa | A Grottaferrata due eventi sulle minoranze linguistiche con il presidente Giuliano Amato

Un doppio appuntamento che ha visto la partecipazione di figure eminenti dell'Italia e dell'Albania quello tenutosi giovedì 23 ottobre a Grottaferrata, tra l'Abbazia di San Nilo e il Polo Universitario di via G. Della Rovere. Due conferenze organizzate dalla Fondazione Roma Sapienza e dalla Fondazione Paolo Galizia - Storia e libertà in occasione del 40° della scomparsa del noto costituzionalista Costantino Mortati, nato da famiglia arbëreshë nel 1891.  Ed è proprio sul tema delle minoranze linguistiche, e in particolare della storia delle comunità italo-albanesi arbëreshë, che si sono sviluppati i due incontri, i quali, oltre al patrocinio del Comune di Grottaferrata, hanno ricevuto uno dei massimi riconoscimenti istituzionali: l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

