comunicato stampa

Castellabate, sequestrata un'area di 10mila metri quadri nel Parco del Cilento: dodici indagati per lottizzazione abusiva. Vallo della Lucania, 25 ottobre 2025 – Il Nucleo Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di Castellabate ha eseguito questa mattina un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda dodici persone indagate per reati edilizi, paesaggistici e urbanistici connessi a una presunta lottizzazione abusiva in località Annunziata di Castellabate.

