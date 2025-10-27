Comune recupero crediti Dopo la Tari tocca all’Imu
FOLIGNO Recupero crediti, dopo la Tari anche l’Imu. I folignati possessori di seconde case e non solo, che non hanno ancora provveduto a saldare l’imposta municipale propria e la Tasi, saranno raggiunti dagli avvisi di accertamento emessi dal Comune. Prosegue la lotta all’evasione fiscale del Comune di Foligno per Imu e Tari. Il progetto di contratso a evasione ed elusione Imu-Tari per il 2025 attivato dall’amministrazione indica dettagliatamente le attività di recupero, il piano delle azioni da svolgere ed il cronoprogramma delle medesime azioni connesse alla lotta all’evasione. Oltre al controllo sugli omessi versamenti, sono stati eseguiti, per l’Imu, anche controlli sulle aree fabbricabili, sui classamenti e riclassamenti degli immobili, sulle dichiarazioni per l’applicazione della aliquote agevolate, "nonché ogni altro tipo di verifica necessaria a riscontrare il corretto versamento o adempimento da parte del cittadino". 🔗 Leggi su Lanazione.it
