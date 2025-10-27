Comune la Fiera dei Morti 2025 al parcheggio Fontanarossa

Da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre nell’area del parcheggio scambiatore Fontanarossa di Amts si svolgerà la Fiera dei Morti 2025, appuntamento tradizionale legato alla commemorazione dei defunti e alla solennità di Ognissanti.L’inaugurazione del mercato è prevista venerdì 31 ottobre alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

