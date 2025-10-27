Comune la Fiera dei Morti 2025 al parcheggio Fontanarossa

Da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre nell’area del parcheggio scambiatore Fontanarossa di Amts si svolgerà la Fiera dei Morti 2025, appuntamento tradizionale legato alla commemorazione dei defunti e alla solennità di Ognissanti.L’inaugurazione del mercato è prevista venerdì 31 ottobre alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Il Comune di Trinitapoli alla VII edizione della Fiera dell’Agricoltura di Sammichele di Bari. Il Comune di Trinitapoli ha partecipato alla settima edizione della Fiera dell’Agricoltura, in programma a Sammichele di Bari, presso l’area mercatale “P. Munno” di via G - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, la fiera dei morti 2025 torna dal primo al 5 novembre - Perugia si prepara ad accogliere la Fiera dei Morti 2025, in programma da sabato 1 a mercoledì 5 novembre, tra centro storico e Pian di Massiano. Scrive msn.com

Fiera dei morti, alla Fiera del Mediterraneo tornano gusto e divertimento - La Fiera dei Morti torna in città anche quest’anno: l’appuntamento è in programma dal 27 ottobre al 2 novembre alla Fiera del Mediterraneo. Secondo mondopalermo.it

Fiera, appello del Comune: "Venite con bus e metrò". Percorso verde ’blindato’ - Verranno tutelate e rese inaccessibili le vie riservate alle funzioni salutari e sportive. Riporta msn.com