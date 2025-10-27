Comunali a New York Mamdani star dei socialisti americani

Durante il comizio di domenica allo stadio Forest Hills, nel Queens, preceduto dagli interventi di Alexandria Ocasio-Cortez e di Bernie Sanders, il candidato democratico a sindaco di New York City, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Comunali a New York, Mamdani star dei socialisti americani

“Ogni politico sostiene: ‘New York City è la città più incredibile del mondo’. Ma a che serve, se nessuno può permettersi di viverci?” Zohran Mamdani La stampa italiana, oggi con Internazionale e Il Venerdì de la Repubblica, sta iniziando a scrivere di Zohran M - facebook.com Vai su Facebook

Hope Around. New York Graffiti - Proroga fino all'11 gennaio per la mostra al Foro Boario - X Vai su X

Sanders e Ocasio-Cortez sostengono Zohran Mamdani: “Il mondo guarda New York” - Il candidato socialista e musulmano è favorito alle elezioni per il sindaco della città: per Sanders e AOC è una sfida simbolica per tutta la sinistra americana ... Lo riporta msn.com

Il Dibattito Finale tra Mamdani, Cuomo e Sliwa: Chi Vincera le Elezioni di New York? - Il dibattito conclusivo tra i candidati per la carica di sindaco di New York ha visto Mamdani prevalere, mentre Cuomo si confronta con le sue controversie. notizie.it scrive

Case popolari e mezzi gratis: ricetta socialista a New York - Ha un piano da 7 miliardi con asili, supermercati calmierati e più salario minimo. Scrive repubblica.it