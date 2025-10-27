Compra ora paga dopo il rischio resta contenuto Il Bnpl cresce in Italia | +28% nel primo semestre

In Italia, nel primo semestre 2025, la rischiosità del Buy Now Pay Later (BNPL) continua a mantenersi su livelli contenuti, come evidenziato da un tasso di default sistematicamente inferiore rispetto al credito finalizzato tradizionale Small Ticket (prestiti sotto i 1.500 euro). A giugno 2025, l’indice di rischiosità del BNPL risulta in ulteriore calo atterrando su un valore inferiore alla metà di quello relativo allo Small Ticket. L’analisi del comportamento degli utenti rivela come il BNPL venga adottato da una clientela orientata a strumenti digitali di breve termine, percepiti principalmente come facilitazioni di pagamento piuttosto che come forme di credito tradizionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

