‘Compra ora-paga dopo’ agli italiani piace il commercio a credito
Agli italiani piace sempre di più il commercio a credito, acquistare senza dover sborsare subito i quattrini, il ‘compra ora-paga dopo’, il cosìdetto ‘buy now-pay later’ (Bnpl). In Italia, nel primo semestre 2025, la rischiosità del Bnpl continua a mantenersi su livelli contenuti. Questo quanto emerge dall’ultimo ‘Market outlook’ relativo al Bnpl realizzato da Crif che approfondisce le peculiarità del settore. Il Bnpl venga adottato da una clientela orientata a strumenti digitali di breve termine, percepiti principalmente come facilitazioni di pagamento piuttosto che come forme di credito tradizionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
La bicicletta è la morte lenta del pianeta. Un professore di una prestigiosa università ha fatto riflettere i suoi studenti e poi ha detto: "Un ciclista è un disastro per l'economia del Paese: non compra auto e non chiede prestiti per comprarle. Non paga l'assicurazio - facebook.com Vai su Facebook