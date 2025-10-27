‘Compra ora-paga dopo’ agli italiani piace il commercio a credito

Lapresse.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agli italiani piace sempre di più il commercio a credito, acquistare senza dover sborsare subito i quattrini, il ‘compra ora-paga dopo’, il cosìdetto ‘buy now-pay later’ (Bnpl). In Italia, nel primo semestre 2025, la rischiosità del Bnpl continua a mantenersi su livelli contenuti. Questo quanto emerge dall’ultimo ‘Market outlook’ relativo al Bnpl realizzato da Crif che approfondisce le peculiarità del settore. Il Bnpl venga adottato da una clientela orientata a strumenti digitali di breve termine, percepiti principalmente come facilitazioni di pagamento piuttosto che come forme di credito tradizionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

8216compra ora paga dopo8217 agli italiani piace il commercio a credito

© Lapresse.it - ‘Compra ora-paga dopo’, agli italiani piace il commercio a credito

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 8216compra Paga Dopo8217 Agli